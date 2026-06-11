Тарашат сенегалци и узбеки на световното

Граничните власти на САЩ унизиха до краен предел световни звезди като Садио Мане. Те претарашиха националния тим на Сенегал като престъпници още на пистата на летището. Футболистите бяха карани да сядат на специални столове върху асфалта и минаха през щателна проверка, без обаче да се проверяват кухините по тялото, както се прави с някои фенове, които летели за световното.

Същата съдба имаха и националите на Узбекистан. Те се класираха за първи път в историята на световни финали и също бяха пребъркани.

Явно разстроени от посрещането, сенегалците направиха само 0:0 в контрола със Саудитска Арабия.

Сега всички очакват как ще бъдат посрещнати иранските национали при влизането им в САЩ. Те бяха принудени да преместят лагера си в Тихуана, Мексико, и ще пътуват за мачовете си от световното. Вероятно също ще бъдат пребъркани щателно.

