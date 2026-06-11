Норвежците отишли с 300 кг сьомга и 6000 портокала на световното по футбол

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Федерацията на Норвегия е взела всички мерки, за да не се ядат американските буламачи по време на световното.

На самолета са натоварени 300 килограма атлантическа сьомга, любимата на Ерлинг Холанд. Освен това са осигурени 116 килограма от традиционния скандинавски сос бруност. И около 6000 портокала.

В това меню си личи ясно намесата на нападателя Ерлинг Холанд. Звездата на “Манчестър Сити” е прочут със своята диета и строг режим на хранене. Вероятно заради това са взели толкова много риба.

За обезпечаване на перфекното изхранване норвежците ще разчитат на Арон Еспеланд, който спечели златен медал от кулинарната олимпиада през 2020 г.

Норвежците са били притеснени, че в САЩ не могат да разчитат на квалитетна храна заради пристрастеността на местните към хамбургерите и пържените картофи. Дори Доналд Тръмп яде това в Белия дом.

