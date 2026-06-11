ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Демерджиев: Започват мащабни действия срещу о...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23017393 www.24chasa.bg

Норвежците отишли с 300 кг сьомга и 6000 портокала на световното по футбол

1660
СНИМКА: РОЙТЕРС

Федерацията на Норвегия е взела всички мерки, за да не се ядат американските буламачи по време на световното.

На самолета са натоварени 300 килограма атлантическа сьомга, любимата на Ерлинг Холанд. Освен това са осигурени 116 килограма от традиционния скандинавски сос бруност. И около 6000 портокала.

В това меню си личи ясно намесата на нападателя Ерлинг Холанд. Звездата на “Манчестър Сити” е прочут със своята диета и строг режим на хранене. Вероятно заради това са взели толкова много риба.

За обезпечаване на перфекното изхранване норвежците ще разчитат на Арон Еспеланд, който спечели златен медал от кулинарната олимпиада през 2020 г.

Норвежците са били притеснени, че в САЩ не могат да разчитат на квалитетна храна заради пристрастеността на местните към хамбургерите и пържените картофи. Дори Доналд Тръмп яде това в Белия дом.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание