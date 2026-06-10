"Арда" подписа с национала Виктор Попов

Днес договор с "Арда" подписа националът Виктор Попов. Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец, съобщиха от клуба.

Виктор Попов е роден на 5 март 2000 г. във Варна. Започва своята кариера в "Черно море", където има близо 200 мача в мъжкия състав. Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор. За последно Виктор Попов игра за полския "Корона".