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https://www.24chasa.bg/sport/article/23018275 www.24chasa.bg

"Арда" подписа с национала Виктор Попов

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Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА

Днес договор с "Арда" подписа националът Виктор Попов. Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец, съобщиха от клуба. 

Виктор Попов е роден на 5 март 2000 г. във Варна. Започва своята кариера в "Черно море", където има близо 200 мача в мъжкия състав. Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор. За последно Виктор Попов игра за полския "Корона".

Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА
Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА
Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА
Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА
Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА
Националът Виктор Попов СНИМКА: АРДА

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