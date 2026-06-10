Работни срещи на комисиите предшестваха редовното отчетно общо събрание на БФЛА

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В навечерието на Общото събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) се проведоха работни срещи на комисии към федерацията.

По време на заседанията на Треньорската комисия със своите подкомисии, Съдийската комисия и Комисията на атлетите бяха разгледани редица текущи въпроси и актуални проблеми, свързани с дейността на БФЛА. Участниците обмениха мнения, споделиха идеи и направиха предложения за подобряване на координацията и ефективността в бъдещата работа.

Обсъжданията преминаха в конструктивен и колегиален дух, като бяха набелязани възможни стъпки за решаване на поставените въпроси. Срещите потвърдиха значението на активния диалог между отделните звена на федерацията и необходимостта от последователна работа в подкрепа на клубовете, състезателите, треньорите и съдиите.

В рамките на традиционната официална вечеря бяха отличени атлетически деятели, навършили кръгли годишнини. Николай Гемижев - председател на СКЛА „Ивайло Делев 93" - Велико Търново, Владимир Даскалов - председател на СКЛА „Атлетик 90" - Луковит, Альоша Велков, председател на АК Враца и треньор на европейския шампион в скока на дължина Ивайло Младенов и Даниел Петков, Галакси, Пловдив получиха плакети от президента на БФЛА Георги Павлов с признание за своя принос и дългогодишна ангажираност към развитието на българската лека атлетика.

Редовното отчетно Общо събрание на БФЛА ще започне в 11:00 часа на 11 юни в парк-хотел „Витоша".