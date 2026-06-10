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"Ботев" (Пд) обяви първото си лятно попълнение

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Богдан Костов Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) привлече десния краен бранител Богдан Костов, съобщиха от клуба. Защитникът парафира дългосрочен договор с „канарчетата" и се превърна в първото попълнение в лятната селекция на "жълто-черните".

В България роденият през 2002 година бек е играл още за ЦСКА 1948, "Струмска слава", "Монтана" и "Спортист" (Своге), а за последно бе част от състава на изпадналия от елита "Добруджа".

С екипа на тима от Добрич бранителят записа общо 69 мача, в които отбеляза 1 гол и направи 11 асистенции.

"Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на "Ботев". Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само "Ботев", заяви Костов пред официалния сайт на клуба.

Утре "канарчетата" започват своята лятна подготовка на клубната си база.

Новият стар треньор Станислав Генчев ще изведе своите възпитаници за първо занимание в 18,30 часа.

Богдан Костов Снимка: "Ботев" (Пд)

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