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Бленджини: България загуби заради проблем в главите на волейболистите

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Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

Треньорът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини, който ги изведе до второ място в света миналата година, резонно бе недоволен след загубата 1:3 от дебютанта Белгия на старта на Лигата на нациите.

"Няма как да съм удовлетворен. Започнахме по-добре мача, но го завършихме зле. Не бяхме готови да страдаме. За мен не е технически проблеми, а в главите на играчите. Направихме много грешки на сервис (29).

В тези мачове печели отборът, който се адаптира по-добре. Ние не стояхме лошо в атака, но не се възползвахме от моментите. В края на втория гейм водехме с три точки, а се оказа, че те се по-добри в решителните моменти в повечето елементи. Трябва да се възстановим бързо и да продължим напред", коментира италианецът.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

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