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№231 в света спря Александър Василев в Католика

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Александър Василев Снимка: Startphoto

Тенисистът ни Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин отстъпи с 6:7 (7), 5:7 на №231 в световната ранглиста Андреа Гуериери (Италия). Срещата продължи час и 58 минути.

Василев започна трудно и изостана с два пробива за 1:4 в първия сет, но успя да направи обрат до 6:5. След това се стигна до тайбрек, който беше равностоен до 5:5 точки. Националът обаче загуби следващите две разигравания и изостана в резултата.

Българинът поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Василев отново пое инициативата и спечели три поредни гейма от 2:3 до 5:3, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Преди десет дни Василев спечели първата си титла при мъжете от турнирите на ITF, а от тази седмица заема рекордното за него 651-во място в световната ранглиста.

Александър Василев Снимка: Startphoto

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