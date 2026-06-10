Изненадващо треньорска оставка в Англия

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Киърън Маккена ще напусне поста си на мениджър на "Ипсуич" след 5 сезона, съобщи английският клуб. 40-годишният специалист подава оставка месец, след като си осигури промоция във Висшата лига.

Клубът заяви, че Маккена е решил да си вземе почивка.

Маккена работи като треньор на младежите в "Тотнъм" и "Манчестър Юнайтед", преди да влезе в щаба на първия отбор на "червените дяволи" под ръководството на Майкъл Карик и Оле Гунар Солскяер.

Той пое "Ипсуич" през декември 2021 година, когато клубът беше в Лига 1, и си осигури промоция в първия си пълен сезон през 2022/2023.

Година по-късно ги изведе до второ място в Чемпиъншип, връщайки Ипсуич във Висшата лига за първи път от 2001 г.

Последва изпадане и ново изкачване под негово ръководство.