По време на строежа на развития социализъм беше модерно окръжните градове да се редуват да посрещат представители на чуждите дипломатически мисии у нас. Народът очакваше тези визити с нетърпение, защото властта започваше да налива големи средства в ремонти. Така гражданите се уреждаха я с чисто нов централен площад, я с ремонтиран булевард или дори с местен миниНДК.

Разбира се, всичко ставаше в най-последния момент и дори тръгна виц, че веднъж гостите се разхождали на подскоци, защото им парело на краката от току-що положения асфалт.

Горе-долу такова е и положението в Мексико Сити ден преди откриването на световното с мача на домакините с Южна Африка. Районът около монументалното съоръжение, което през дните на мондиала ще носи името “Сиудад де Мехико”,

в момента прилича на нещо средно между строителна площадка и огромен склад за строителни материали

Вероятно вътре стадионът е напълно готов, но отвън нещата хич не изглеждат насърчителни. Влизат и излизат камиони, натоварени с какво ли нея, боботят всякакъв вид машини, слагат се табели, нещо се кове, друго се боядисва. Може би заради целия този кипеж на понякога напълно безмислен труд не даваха да се снима. Явно и мексиканците не искат да се излагат пред чужденците.

Не може да се каже, че работната ръка не достига - има дейности, които могат да се свършат от един човек, но около него се въртят поне още двама-трима. Така беше в акредитационния център, където разрешението на ФИФА за акредитация и паспортите на журналисти и доброволци плюс охрана се проверяваха поне на три места.

Това докарваше на моменти опашката да минава 100 кандидати. Отгоре на всичко на поне половината ставаше нещо със снимките и тогава трябваше да се мине през информацията, което забавяше нещата допълнително. Иначе самата акредитация става за пет минути.

Колко ще струват храната и напитките на откриващия мач?

Консултирани източници разкриха, че цените на храната и напитките ще се удвоят в сравнение с мачовете от местните лиги.

На откриващия мач, който ще се проведе на “Сиудад де Мехико”, ще се продават само храни и напитки от официални търговски партньори на ФИФА.

Цените ще бъдат почти двойно по-високи от тези, които струват на мач от Лига MX на същото място.

Разбира се, както на всяко спортно събитие в Мексико мощно се пие. Според източници за двубоя между Мексико и Южна Африка бира от 710 милилитра ще струва 310 песос - около 17 щатски долара по обменния курс за деня, почти двойно повече от цената на предишни събития на “Сиудад де Мехико”.

Там за мач на мексиканския национален отбор или от местната лига, несвързан със световното първенство, чаша бира струва 180 песос, при това вероятно отново ще е безалкохолна. Така цената ще се удвои почти по време на турнира.

Що се отнася до закуските и безалкохолните, голяма торба чипс от спонсора на ФИФА ще струва 200 песос, докато чаша газирана напитка ще струва 150 песос, колкото е цената на кен. Други неща като минералната вода Topo Chico ще се продават за 200 песос в кен.

Бутилки вода от 600 милилитра ще струват 80 песос. По време на петте мача, играни там на световното първенство,

цените ще варират в зависимост от мястото на провеждане и местните разпоредби,

така че няма да са еднакви. Цените на храната и напитките ще бъдат различни през цялото първенство., съобщи мексиканският клон на спортния гигант ESPN.

Един детайл обаче се откроява сред ремонта и предизвика ако не скандал, то поне напрежение. Първите пет реда, разположени в една от долните крайни секции, са затворени и ще бъдат покрити с декорации за първенството.

Тази малка зона не е била включена в продажбата на билети, което е предизвикало любопитство. Тя беше използвана за мача срещу Португалия, с който се откри обновеният “Ацтека”, но е имало оплаквания за лоша видимост сред феновете.

Няколко фенове съобщили за дискомфорт, който е повлиял на преживяването им по време на двубоя, който за капак завърши 0:0. Необходимостта от постоянно ставане на посетителите е затруднило нормалното следене на мача в няколко сектора на стадиона.

Дори камерите на местните медии тогава успяха да заснемат фен на едно от тези места в долната част на стадиона, на първия ред. Той е трябвало да гледа мача прав почти през цялото време, тъй като парапетът му пречел на видимостта.

Капацитетът на “Ацтека” в крайна сметка беше намален до 87 500 зрители главно благодарение на премахването на стари сектори в долната част, заменени с удобни седалки в цвета на спонсора, който даде новото име на стадиона “Банорте”, и сиви места в горната част.

На същия мач се случи много по-ужасяващ инцидент, напомнят колегите. Футболен

запалянко загина трагично след падане от VIP ложите

само моменти преди началото на приятелската среща.

Според информация на Ройтерс мъжът е направил фатален опит да прескочи от второто ниво на VIP ложите към първото. Служители по сигурността съобщиха тогава, че жертвата е била в нетрезво състояние. Докато се е опитвал да се катери по външната част на конструкцията, мъжът е полетял към партерния етаж.

Стадион “Ацтека” ще бъде първият стадион в историята, домакин на мачове от три световни първенства (1970, 1986 и 2026). Освен мача на откриването съоръжението ще приеме срещите Узбекистан – Колумбия, Мексико – Чехия, както и мачове от 1/16-финалите и 1/8-финалите.