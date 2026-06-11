Волейболните национали до 17 г. на лагери в Бургас и Стара Загора преди световното

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Волейболните национали за юноши до 17 години ще проведат два лагера преди световното първенство в Доха, Катар от 19 до 29 август.

"Подготовката ще е в Бургас от 22 юни до 8 юли основно в зала "Младост" и в Стара Загора от 13 до 25 юли", разкри пред "24 часа" новият национален селекционер при юношите родени през 2010 и 2011 година Иван Станев.

Помощник на 40-годишния бургаски специалист ще бъде Мартин Пенев, с който през следващия сезон ще работят в тандем с настоящия вицешампион при мъжете "Нефтохимик 2010".

Юношеската формация на България ще загрее за световното първенство с Балканиада в Албания от 4 до 9 август.

"В тази възраст конкуренцията е изключително сериозна. Личната ми амбиция е да сме в топ 8 на мондиала в Катар", призна Иван Станев, който ще започне подготовка с група от 20 национали.