Кой, какво и как на трите церемонии по откриването на световното

Мексико ще даде старт на празненствата по случай световното първенство с церемония по откриването на повторно реновирания стадион „Сиудад де Мексико", бивш "Ацтека", а във времето преди и след световното, носи името на банка.

Съоръжението отново ще влезе в историята, като бъде домакин на третото си подобно събитие на световно първенство, събитие след тези през 1970 и 1986 г. Сегашното обещава да бъде безпрецедентно, според информация, споделена от ФИФА.

Както и в предишния издания, ще бъде смесица от музика, футбол, изкуство и културата на страната домакин.

Церемонията по откриването ще започне 90 минути преди началото на мача между Мексико и Южна Африка и ще послужи като първото събитие от трилогия церемонии, която ще бъде завършена със съответните им откривания в Канада и Съединените щати.

Програмата е продуцирана в сътрудничество с Balich Wonder Studio, а централната тема на всяка от тях е свързана със сцени, в които трофеят на Световното първенство по футбол на ФИФА е преосмислен чрез културата на всяка страна домакин.

В случая с Мексико темата ще се фокусира върху изкуството на папе пикадо, ключов символ в традициите на страната. Очаква се публиката да участва интерактивно по време на церемонията по откриването.

същност церемониите по откриването са още две, защото ще има по един за всяка страна домакин. Тази в Мексико ще бъде в четвъртък, 11 юни, а в Съединените щати и Канада - в петък, 12 юни.

Сред потвърдените изпълнители, които ще се изявят на 11 юни на стадион „Сиудад де Мехико", са Белинда, Дани Оушън, Джей Балвин, Лила Даунс, "Лос Анджелес Асулес" и Мана.

Алехандро Фернандес ще представлява Мексико, като изпее националния химн, докато Тила ще бъде отговорна за изпълнението на националния химн на Южна Африка.

Колумбийската певица Шакира, която изпълнява официалната песен на мондиала Dai Dai, също ще бъде на церемонията по откриването на стадион „Сиудад де Мексико" заедно с Burna Boy.

Салма Хайек, посланик на световното първенство през 2026 г., също ще се появи на церемонията, за да приветства феновете.

Събитието ще започне в 11,30 ч. местно време в Мексико Сити (20,30 в България). Феновете ще бъдат допуснати на стадиона четири часа предварително, през което време могат да се насладят на различни дейности и събития. Церемонията ще продължи приблизително час и половина.

Тържеството по откриването в Лос Анджелис ще се проведе в петък, 12 юни, и ще бъде водено от звезди като Кейти Пери, Future, Anitta, LISA, Rema и Tyla, както и от други изпълнители, чиито имена все още не са потвърдени. Церемонията, както и в Мексико, ще започне 90 минути преди началото на мача САЩ срещу Парагвай, тоест 1,30 ч в България.

В Канада потвърдените досега изпълнители са Аланис Морисет, Алесия Кара, Елиана, Джеси Рейес, Майкъл Бубле, Нора Фатехи, Санджой, Вегедрийм и Уилям Принс. Логистиката ще бъде същата като в Мексико и Съединените щати - събитието ще започне 90 минути преди началото на мача между Канада и Босна и Херцеговина в петък, 12 юни, в 20,30 ч българско време.