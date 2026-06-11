Затварят половината Мексико Сити заради откриването на световното

Половината основни булеварди и улици в мексиканската столица ще бъде затворени през по-голямата част от четвъртък, 11 юни.

Властите на Мексико Сити споделиха стратегията за мобилност, за да управляват потока от посетители в района на стадион "Ацтека", както си го знаят повече местни, а и чужденците. Достъпът до периметъра ще бъде ограничен до фенове с валидирани дигитални билети, превозни средства с акредитация от FIFA, местни жители с техния QR код и превозни средства за спешна помощ и сигурност.

Затварянето на пътища ще формира периметър, където достъпът е ограничен в дните на всички мачове. Затварянията ще започнат осем до десет часа преди началото на мача и ще приключат два часа след края на събитието.

Отделът за логистика в Мексико Сити стартира плана за мобилност „Последна миля", който включва обособена зона около стадиона за да се контролира и улесни безпроблемното движение на феновете. Важно е да се отбележи, че в тази зона няма да има обществен паркинг.

Поради ограниченията за автомобили ще бъде осигурен транспорт за двупосочно пътуване от стратегически точки в града до стадиона. Тази система „Паркирай и пътувай" ще позволи на феновете да паркират на места като Кампо Марте, Санта Фе, Сикс Флагс, Екологичния парк Сочимилко и Пласа Карсо, след което да се качат на електрически автобуси, предоставени от CETRAM (Интермодален транспортен център).

Услугата ще започне четири часа преди събитието и ще приключи два часа след това. Цената е 500 мексикански песо и може да се плати само с карта.

Друг вариант ще бъдат обществените станции за споделяне на велосипеди и скутери, достъпни чрез приложението ECOBICI.