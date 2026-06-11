Босът на ФИФА Инфантино защити цените на билетите и призова феновете да се успокоят за изгонения съдия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино даде в сряда пресконференци в пресцентъра на стадион "Сиудад се Мехико".

Тя мина с традиционните технически гафове от страна на мексиканските домакини. Микрофонът на Инфантино пращеше непрекъснато, а периодично половината лампи в пресцентъра, която представлява една обикновена гигантска палатка, угасваха и наставаше суматоха.

Босът на световния футбол защити цените на билетите за мондиала, като заяви, че „ако ние правим нещо нередно, значи всички в Северна Америка правят нещо нередно".

ФИФА определи цени на билетите, започващи от 140 долара за турнира с 48 държави и 104 мача, който стартира в четвъртък, а цените на някои места достигнаха 8680 долара за финала на 19 юли в Ню Йорк/Ню Джърси.

Цените за финала се повишиха до 10 990 долара, а след това до 32 970 долара. След критики ФИФА предложи малко количество билети от по 60 долара на националните федерации за техните редовни поддръжници. На пресконференцията той поясни, че на тази цена са били предложени 130 000 билета от общо почти 7 милиона.

Инфантино добави, че средната цена на билетите е била под 500 долара за турнира и е била сравнима с тази на други американски спортове по време на плейофите им. Американски колеги коментираха в пресцентъра, че товатвърдение, което макар и да е вярно за цените на препродажбата, не изглежда да е точно за редовните цени. Той каза, че не е притеснен от разследванията на главните прокурори в Калифорния, Ню Джърси, Ню Йорк и Тексас.

Финалите на НБА между "Спиърс" и "Никс" имаха изключително разнообразни цени за вход, вариращи от минимум около 500 долара за първите два мача в Сан Антонио до около 10 000 долара за трети мач в Ню Йорк. Четвъртият мач пак там беше много по-евтин, като в сряда цената падна до около 4000 долара.

Инфантино коментира и скандала със сомалийския съдия, на когото бе отказано влизане в САЩ.

Според шефа на световния футбол случилото се било „жалко", но добави, че хората „трябва да се успокоят", защото ФИФА не може да диктува на правителствата кого да пускат в страните си.

„Винаги се опитваме да направим ситуацията възможно най-позитивна и да намерим решения", каза той. „Понякога се справяме, друг път не. Все пак ние не падаме от Луната, ние живеем на планетата Земя", каза той.