"Ботев" (Пд) стартира без 4-ма национали и Тодор Неделев, но с двама нови

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Ботев (Пловдив) ще стартира лятна подготовка без 4-ма национали, Тодор Неделев и с две попълнения.

Новият старши треньор Станислав Генчев и асистентите му Лъчезар Балтанов, Живко Миланов Йордан Господинов и Дани Иванов ще изведат на първа тренировка в четвъртък от 18,30 часа на базата на клуба в "Коматево" група от 23-ма футболисти. Заниманието ще е открито за фенове и медии.

Няколко дни допълнителна почивка са получили националите при мъжете Даниел Наумов и Никола Илиев и при младежите Ивайло Видев и Самуил Цонов.

Ще липсва и оперираният точно преди месец от скъсана връзка на лявото коляно Тодор Неделев. Очаква се капитанът да надъха с присъствието си своите съотборници.

Новите двама с подписани договори засега са десният бек от "Добруджа" Богдан Костов и халфът на "Черно море" Асен Чандъров. Допълнително ще се присъединят още поне двама-трима чужденци.

От престой под наем в "Спартак" Варна се завръщат Мартин Георгиев, Джон Емануел и бразилецът Таилсон, а от плевенския "Спартак" нигериеца Шола Аделани.

От 18,15 часа е предвидена пресконференция на Станислав Генчев.