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https://www.24chasa.bg/sport/article/23019104 www.24chasa.bg

Германците плащат пътуване на свои фенове до Ню Джърси

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Снимка: Ройтерс

Преди няколко седмици се вдигна голям шум заради главозамайващите цени на обществения транспорт в Ню Йорк.

След масови критики относно разходите за придвижване транспортната компания NJ Transit намали цените за 30-минутното пътуване с влак от Манхатън до стадион “МетЛайф” в Ню Джърси и обратно от 150 на 105 щатски долара (около 90 евро). Това обаче все още е безумна сума в сравнение с цените в Германия.

По информация на Sky Sport именно поради тази причина играчите около капитана Йосуа Кимих в съвета на бундестима са решили да подкрепят феновете. За третия си мач от груповата фаза в Ню Йорк срещу Еквадор отборът ще поеме разходите за пътуване на част от привържениците.

Националите съвместно с Германския футболен съюз са организирали шатъл бусове за голяма част от 4-те хиляди фенове.

Снимка: Ройтерс

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