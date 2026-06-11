Германците плащат пътуване на свои фенове до Ню Джърси

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Преди няколко седмици се вдигна голям шум заради главозамайващите цени на обществения транспорт в Ню Йорк.

След масови критики относно разходите за придвижване транспортната компания NJ Transit намали цените за 30-минутното пътуване с влак от Манхатън до стадион “МетЛайф” в Ню Джърси и обратно от 150 на 105 щатски долара (около 90 евро). Това обаче все още е безумна сума в сравнение с цените в Германия.

По информация на Sky Sport именно поради тази причина играчите около капитана Йосуа Кимих в съвета на бундестима са решили да подкрепят феновете. За третия си мач от груповата фаза в Ню Йорк срещу Еквадор отборът ще поеме разходите за пътуване на част от привържениците.

Националите съвместно с Германския футболен съюз са организирали шатъл бусове за голяма част от 4-те хиляди фенове.

