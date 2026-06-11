Треньорът на Мексико мълчи дали ще пусне 40-годишен вратар титуляр срещу Южна Африка

По-малко от 24 часа преди откриването на световното първенство треньорът на домакините Хавиер Агире говорѝ за това какво ще се случи на терена на „Естадио Сиудад де Мехико", когато воденият от него национален отбор се изправи срещу Южна Африка в четвъртък.

„През моите 50 години във футбола не съм имал по-силно чувство от световно първенство у дома, това е нещо незабравимо", каза той и добави: „Тези, които дори не са били родени през 1986 г., ще разберат утре какво означава това".

Агире подчерта, че отборът е сплотен като семейство, че е в добро физическо и психическо състояние и всеки може да играе.

Не съм говорил с тях за стартовия състав, всичките 26 футболисти са развълнувани. Те знаят, че всеки момент може да дойде техният ред", отбеляза той.

Относно потенциалната титулярна позиция на 40-годишния вратар Гийермо Очоа, специалистът нито изключи той да е титуляр на шестото си световно, нито гарантира, че Раул „Тала" Рангел ще излезе на терена на тази позиция. „Който и да играе, ще се справи много добре. Спокоен съм за вратарската позиция", заяви той.

Въпреки физическите проблеми, с които се сблъскват някои играчи, Агире уточни, че тези, които са претърпели операция и са били повикани, са възстановили игралната си форма в приятелските мачове, така че е уверен, че ще се представят добре, ако е необходимо.

Относно Южна Африка треньорът бе предпазлив: „Няма лесни съперници, ние ги уважаваме, но трябва да ги победим".

Агире също така призна, че Южна Африка „е напреднала във футбола си" и че треньорът Броос „е структурирал много добре отбора си". Той дори си спомни, че тимът на "Бафана Бафана" го е победил, когато е бил треньор на Египет.

По отношение на това, че е бил част от две световни първенства на родна земя, Агире се смята за „привилегирован" и вижда ситуацията като „награда" за своята жертва, тъй като работата му го е отвела в десетки градове в много страни по света. „Удовлетворен съм, много развълнуван. Много спокоен."

След като беше разпитан за критиките, с които се сблъска като треньор на Мексико заради решенията си на световните през 2002 и 2010 г., Баскът, както го наричат, призна, че поема пълна отговорност за пораженията и осъзнава, че „това първенство няма да бъде изключение".