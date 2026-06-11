Икер Касияс иска 3,7 млн. евро от "Порто" заради претърпян инфаркт

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Световният и европейски шампион с испанския национален отбор Икер Касияс е завел дело срещу "Порто" за частично обезщетение за инвалидност, съобщава вестник АС.

Бившият вратар претендира за 3,7 милиона евро обезщетение за увреждане на здравето му и за принудителното прекратяване на спортната му кариера. Той смята, че лекарят на "Порто" погрешно го е уверил, че сърдечният му проблем е решен. Касияс също така предполага, че инфарктът му е причинен от прекомерно физическо натоварване по време на тренировките с португалския отбор.

45-годишният Касияс се присъедини към "Порто" през 2015 година от "Реал".

Касияс обяви оттеглянето си от професионалния футбол в края на сезон 2019/2020. През май 2019-а той получи инфаркт. Няколко дни по-късно беше изписан от болницата, след което повече не участва в официални мачове.