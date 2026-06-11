Неймар продължава да не тренира с Бразилия, пропуска мачовете от групата

Мегазвездата Неймар отново отсъстваше от тренировката на националния тим на Бразилия в Мористаун, Ню Джърси, докато съотборниците му се подготвят за първия си мач на световното първенство срещу Мароко в събота. В същото време футболистите отпразнуваха на игрището с шпалир 67-ия рожден ден на селекционера Карло Анчелоти.

Нападателят на "Барселона" Рафиня обаче се пошегува, че играчите са избрали по-нежно отношение от обичайното. "Той премина, но никой не го докосна", отбеляза Рафиня.

Неймар продължава интензивната си рехабилитация след контузия на прасеца, получена по време на мач за "Сантос" в Бразилия в средата на май. 34-годишният футболист със сигурност ще пропусне първия мач и все още няма индикации дали ще участва в следващите срещи от груповата фаза срещу Хаити и Шотландия.