България изгуби една позиция в ранглистата след загубата от Белгия

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е световен вицешампион от Филипините през 2025 година, загуби 9,46 точки от актива си след загубата от Белгия с 1:3 на старта на турнира и падна с една позиция в световната ранглиста, като вече е на десето място с 251,85 точки.

Отборът на Джанлоренцо Бленджини бе изпреварен в подреждането от тима на Германия, който победи Канада с 3:2 в първия си мач от Лигата на нациите. Разликата е твърде малка, като германците в момента имат 252,71 точки, като изпреварват българите с по-малко от точка.

България ще изиграе тази вечер втория си мач от Лигата на нациите срещу Иран, който е 16-и в света. Родният тим може да спечели 7,58 точки при чиста победа, но може да загуби и 12,42 точки, ако не вземе гейм срещу азиатския отбор, което може да свали още България в подреждането.