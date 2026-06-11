ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Техеран: Споразумението за прекратяване на огъня с...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23021325 www.24chasa.bg

Роналдо е най-високоплатеният футболист на световното

1340
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Португалският национал Кристиано Роналдо е начело в списъка на най-високоплатените футболисти на световното първенство по футбол, което започва днес в САЩ, Мексико и Канада, съобщава списание "Форбк".

Нападателят на саудитския "Ал Насър" е спечелил 300 милиона долара през последните 12 месеца - 235 милиона долара от футбол и 65 милиона долара от рекламни договори.

Общо 11 футболисти са включени в списъка. Аржентинецът Лионел Меси е втори със 140 милиона долара, а французинът Килиан Мбапе - трети с 95 милиона долара, предава БТА.

В класацията следват норвежецът Ерлинг Холанд (80 милиона долара), бразилецът Винисиус (60 милиона долара), националът на Египет Мохамед Салах (55 милиона долара), сенегалецът Садио Мане (54 милиона долара), англичанинът Джуд Белингам (44 милиона долара), испанецът Ламин Джамал (43 милиона долара), англичанинът Хари Кейн (41 милиона долара) и бразилецът Неймар (38 милиона долара).

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. За първи път в него ще участват 48 отбора.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание