Роналдо е най-високоплатеният футболист на световното

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Португалският национал Кристиано Роналдо е начело в списъка на най-високоплатените футболисти на световното първенство по футбол, което започва днес в САЩ, Мексико и Канада, съобщава списание "Форбк".

Нападателят на саудитския "Ал Насър" е спечелил 300 милиона долара през последните 12 месеца - 235 милиона долара от футбол и 65 милиона долара от рекламни договори.

Общо 11 футболисти са включени в списъка. Аржентинецът Лионел Меси е втори със 140 милиона долара, а французинът Килиан Мбапе - трети с 95 милиона долара, предава БТА.

В класацията следват норвежецът Ерлинг Холанд (80 милиона долара), бразилецът Винисиус (60 милиона долара), националът на Египет Мохамед Салах (55 милиона долара), сенегалецът Садио Мане (54 милиона долара), англичанинът Джуд Белингам (44 милиона долара), испанецът Ламин Джамал (43 милиона долара), англичанинът Хари Кейн (41 милиона долара) и бразилецът Неймар (38 милиона долара).

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. За първи път в него ще участват 48 отбора.