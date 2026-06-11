Рекорд с 50 млрд. долара за залози се очаква да постави световното по футбол

Световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада се очаква да подобри всички рекорди за залагания на едно спортно състезание, съобщава CNBC, предава БТА.

Мондиал 2026 ще бъде открит тази вечер в 22,00 часа със срещата между Мексико и Република Южна Африка на стадион "Ацтека" в Мексико сити и ще продължи почти шест седмици до 19 юли, когато е финалът в Ню Джърси.

В турнира ще участват рекорден брой от 48 отбора и ще бъдат изиграни безпрецедентните 104 срещи, с 40 повече в сравнение с досегашния формат.

Анализаторът от водещата световна компания за финансови услуги Macquarie Group Limited - Чад Бейнън, прогнозира, че общата сума на залозите по време на световното първенство ще достигне 50 милиарда долара, което ще бъде значително увеличение спрямо предишния рекорд на мондиала в Катар преди четири години, когато букмейкърите генерираха залагания за около 35,5 милиарда долара.

Футболът остава най-популярният спорт в света, а световното първенство е най-гледаното глобално събитие с обща телевизионна аудитория от 5 милиарда души по време на Катар 2022, като финалната среща между Аржентина и Франция е наблюдавана от 1,5 милиарда души.