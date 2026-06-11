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Сестри Стоеви удариха американки за 1/4-финал в Сидни

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Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви записаха втора победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 500 в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема, спечелиха лесно срещу американките Одри Чан и Джазмин Йънг (САЩ) с 21:17, 21:9 за 39 минути.

В спор за място на полуфиналите и сигурен медал от турнира Стоеви ще играят утре срещу петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия).

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

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