Любо Пенев: Ще спечеля войната за здравето си, това е най-важният ми мач!

Легендарният голмайстор Любослав Пенев днес официално се завърна към треньорската професия, на която е една от емблемите у нас. Собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов представи бившия нападател като нов наставник на "железничарите".

Миналата есен стана ясно, че Пенев е сполетян от онкологично заболяване. След последвало лечение в Германия, което даде положителен резултат, той вече е годен за работа. Което за пореден път показа непримиримостта на Любо Пенев. Като футболист той премина през здравословен проблем, който го лиши от участие на световното в САЩ през 1994 г., на което България зае историческото 4-о място.

"Мечтаех за този момент от самото начало. В момента се чувствам добре, изследванията са добре, което е много важно. Това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие. Тази крачка ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване. Лечението не спира. Никой не знае колко време ще продължи. С вяра, дух и характер нещата ще се получат. Някои хора казват битка. Аз бих го нарекъл война, която ще продължи доста време. Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Аз ще спечеля войната.

Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко. Това е най-сериозният и отговорен мач", сподели Пенев.

"Винаги си поставям високи цели. Докъде ще стигнем, не знам. След някой ден започваме подготовка, работим по селекцията. Целите пред мен са винаги много високи. Аз съм много взискателен и като човек, и като треньор. Някои от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях много бързо. Очаквам добри резултати. По-добри от миналата година.

Имам връзка с този клуб. Баща ми и чичо ми са тръгнали от него (братята Димитър и Младен Пеневи). Тази връзка се подновява от днес. Надявам се всичко да върви добре и да имаме едни добри резултати. Това е нашата работа.

Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Винаги има едни професионални условия. Най-вече те са от собственика към треньора. Аз искам спортно-технически претенции. Много е важен този синхрон в нашите взаимоотношения. Това е една предпоставка за отлични резултати. Предстои подготовка, след това мачове. Очаквах първенството да започне малко по-късно. За мен лично започва леко раничко.

От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там ще бъдем с три контроли. Четвъртата ще бъде представяне на отбора на нашия стадион. Програмата и организацията е направена. Сега се изисква дисциплина, професионализъм, за да изпълним всички задачи и отборът да играе добър футбол.

Поласкан съм. Това е огромно доверие, което ми гласуват от "Локомотив". Убеден съм, че няма да ги разочаровам", каза относно новия си ангажимент Пенев.

Той за последно бе начело „Локо" (Пд) до 11 ноември 2024 г.

В кариерата си на клубно ниво Пенев е бил старши треньор още на родния си ЦСКА, „Литекс", „Ботев" (Пловдив), дублиращия отбор на испанския „Валенсия", „Царско село", ЦСКА 1948 и „Хебър".

В периода 1 ноември 2011 - 20 ноември 2014 година легендата бе селекционер на националния отбор на България.

"Приветстваме Любослав Пенев с добре дошъл в любимия клуб. Той има кръвна връзка с "Локомотив". неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Дано вдигне посещаемостта. Любо Пенев е пример. Да му пожелаем здраве и успехи.

Миналият шампионат беше провал за нас. Положихме усилия, но не успяхме. Желанието ни е да играем добър футбол, атрактивен и да побеждаваме. Не искам да поставям конкретно място за цел.

Набелязали сме хора, които искаме да привлечем. Ще видим какво ще се случи. Има дълъг списък от футболисти, които ще бъдат освободени. Това ще стане най-късно в понеделник-вторник. Ще обявим тогава кои ще освободим и с кои имаме договорка да дойдат", заяви Веселин Стоянов.