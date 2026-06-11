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https://www.24chasa.bg/sport/article/23022399 www.24chasa.bg

Габон изпревари Българя в световната ранглиста, Аржентина отново на върха

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Националите преди мача в Кишинев Снимка: Startphoto.bg

В обновената днес класация за национални отбори на ФИФА България се смъкна с едно място - от 86-о на 87-о, като бе изпреварена от Габон. Нашите са с 1271,68 т. , а африканският тим има 1272,51 т.

В последните си 2 мача националите паднаха от Черна гора 0:1 и направиха 2:2 с Молдова в контроли този месец.

Преди мондиала, който стартира довечера, световният шампион Аржентина се върна на първото място с 1877,27 т., измествайки Франция.

Тя отива на досегашната позиция на Меси и компания - 3-ата, с 1870,70 т.

На второ място остава европейският шампион Испания с 1875,71 т.

Националите преди мача в Кишинев

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