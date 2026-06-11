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https://www.24chasa.bg/sport/article/23022577 www.24chasa.bg

Увеличават с 20% наградния фонд на "Уимбълдън"

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Един от кортовете на "Уимбълдън" Снимка: Уикипедия

Наградният фонд на "Уимбълдън" ще бъде увеличен с 20 процента и през 2026 година ще достигне до 64,2 милиона лири. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще вземат по 3,6 милиона, а загубилите в първия кръг на откритото първенство по тенис на Великобритания ще получат по 80 000 лири, предава БТА.

Общият награден фонд на третия за сезона турнир от Големия шлем се е увеличил с 10,7 милиона в момент. Това се случва, когато тенисистите опитват да си уредят по-голям дял от общите приходи на четирите водещи турнира през годината, а конкретните колективни стъпки за това вече са предприети.

Номер 1 в световната ранглиста Арина Сабаленка заяви преди началото на "Ролан Гарос", че играчите в даден момент трябва да организират бойкот, ако исканията им не бъдат изпълнени. Номер 1 при мъжете Яник Синер, американката Коко Гоф и други тенисисти също се изказаха по темата.

Състезателите от топ 10 дори ограничиха сесиите си с журналисти в Париж до 15 минути като знак на символичен протест срещу своя дял от приходите от турнира.

Преди малко повече от година 20 водещи тенисисти изпратиха писмо до ръководителите на четирите турнира от "Големият шлем", в което настояват за по-голямо участие при вземането на всякакви решения.

Един от кортовете на "Уимбълдън" Снимка: Уикипедия

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