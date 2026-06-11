БФЛА проведе редовното си отчетно общо събрание

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) проведе днес в парк-хотел „Витоша" в София редовното си отчетно общо събрание. Участие в него взеха 93 клуба от общо 132 картотекирани. Най-висшият форум на атлетиката бе ръководен лично от президента на федерацията Георги Павлов.

В началото на събранието той обяви радостната новина, че Национална спортна база започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион „Васил Левски". Георги Павлов запозна участниците в събранието с финансовия отчет на БФЛА за изминалата година в който влизат приходите от ММС, както и тези от спонсори на федерацията, който общо е 1 533 876 евро. Президентът даде и пълен отчет как се харчат тези пари. Новият бюджет, който бе гласуван е отново в размер на 1 533 876 евро. След сериозна дискусия и няколко предложения Общото събрание гласува членският внос да остане в размер на половин минимална работна заплата, а таксата за състезател бе увеличена от 15 на 20 евро. Георги Павлов запозна представителите на клубовете и с новата инициатива на БФЛА за обиколка на страната и установяване на място проблемите с материалната база, както и среща с президентите на клубовете и кметовете. Посмъртно с плакет бе уважен големия български треньор Никола Николов.

„Благодаря на всички членове и клубове на федерацията за най-посетеното отчетно общо събрание в новата история на БФЛА. Това показва, че наистина сме тръгнали по нов път и клубовете оценяват работата на федерацията, и подемът в който се намираме, както спортно-технически, така и административно. Благодаря на всички за хубавите думи и оценките за свършеното до момента. Единственото по-сериозно разискване бе желанието ми малко да променим членския внос. Благодаря на клубовете, че все пак приеха малко увеличение, но това ме мотивира да стигнем до повече клубове и да им обясним, че за да вдигнем нивото на атлетиката трябва от състезатели до собственици на клубове да имаме по-високо самочувствие, да събираме по-големи такси, за да вървим напред. Това е много важно нещо на което ще се опитам да наблегна в бъдеще. Да събираме повече пари, за да може да назначим повече атлети на заплати, защото нишката се къса, когато станат на 18-20 години. Това ще ми е големият фокус да осигурим заплати на тези деца от втория ешалон", заяви след събранието Георги Павлов.