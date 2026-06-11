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https://www.24chasa.bg/sport/article/23023198 www.24chasa.bg

Бивш национал ще играе в елита на Чехия

Велизар Маджаров

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Георги Петров Снимка: ВК "Нефтохимик"

26-годишният бивш волейболен национал Георги Петров ще играе през новия сезон в елита на Чехия с екипа на "Кладно", който завърши на пето място в изминалата кампания. Петров, който е петкратен шампион с родния си клуб "Нефтохимик 2010" беше досега в тима на "Гран Нанси" в А-2 на Франция. 197-сантиметровият посрещач е приел офертата на "Кладно", заради амбициозния проект за завръщане в Топ-3 на местното първенство и място в евротурнирите. Георги Петров ще бъде съотборник с бившия национал на Чехия, 33-годишният капитан на тима Адам Зайчик. 

От няколко дни Петров и националът Денис Карягин, който е в разширения състав на Джанлоренцо Бленджини за Волейболната лига на нациите поддържат форма с плажен волейбол на морския бряг в родния Бургас. През следващия сезон Карягин отново ще играе в А-2 на Италия, като сменя "Мачерата" с "Есенс Хотелс" Фино. Там ще е съотборник с втория разпределител на националния отбор Стоил Палев.

Георги Петров Снимка: ВК "Нефтохимик"
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