"Септември" се раздели с треньора, оставил го в елита, идва португалец

Отборът на "Септември", който запази мястото си в елитната Първа лига след успех над "Янтра" (Габрово) в баража, се раздели с треньорите си Христо Арангелов и Мариян Христов, обявиха от клуба.

"ПФК Септември" (София) изказва своята искрена благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов, чиито договори с клуба изтичат.

В един от най-важните и тежки моменти за отбора те поеха отговорността да застанат начело и с професионализъм, отдаденост и характер помогнаха на Септември да постигне своята цел – запазването на мястото си в елита на българския футбол.

Благодарим им за вложените усилия, за отдадеността към клуба и за работата, която свършиха в този труден и отговорен период. Пожелаваме им здраве, успех и много бъдещи професионални постижения!", написаха от "Септември".

На тяхно място в близките дни трябва да бъде обявен португалският треньор Шимао Фрейташ. 45-годишният португалец е идвал два пъти в София на преговори с ръководството на "Септември", които са приключили успешно. За последно той е водил втория тим на "Брага". Бил е треньор два пъти на младежкия тим на "Порто", както и асистент в "Боавища", "Бейра Мар", "Пенафиел' и "Тондела", а през 2016 е водил за кратко и молдовския 'Зимбру" (Кишинев), а три години по-късно има опит начело и на бразилския "Деспортиво".