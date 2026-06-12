Коментаторът на финала Стефан Георгиев: Дебютът ми бе на мач Украйна - Русия в София

Надявам се домакините на първенството да се справят с всичко

Стефан Георгиев е роден през август 1988 г. Завършва Първа английска езикова гимназия в София. По-късно учи международни отношения в университета в Нотингам.

Едно от най-разпознаваемите лице на спортната редакция на БНТ. На живо е отразявал редица големи форуми. За него този мондиал ще е четвърти, откакто е в обществената медия и трети, който отразява от мястото на събитието след Русия и Катар. От големите форуми във визитката му попадат още 4 издания на зимни олимпийски игри (2014, 2018, 2022 и 2026), 2 европейски първенства по футбол (2021 и 2024), както и 2 издания на летни олимпийски игри (2016 и 2024).

- Г-н Георгиев, на вас е поверен коментарът на финала на световното първенство по футбол през следващия месец. Това ли е върхът е кариерата ви?

- Може да се каже, въпреки че не искам да звучи прекалено помпозно. През годините, когато върна лентата назад, съм имал и други важни коментира, най-вече на летни олимпийски игри, където България е печелила медали. Успехите са нещо огромно и не бива да бъдат подценявани. Много пъти сме си говорили с колеги, че независимо в какъв спорт работиш, олимпиадата си остава нещо специално.

Не знам дали финал на световно ще бъде най-ценният ми момент и въобще сегмент от кариерата, но със сигурност ще бъде в топ 3. Все пак това световно първенство ще бъде историческо - едно, заради по-голямата продължителност - 40 дни, повече отбори и много мачове. А и заради местата - цели 3 държави. Мисля, че финал на световно по футбол определено е нещо, за което всеки със сигурност си мечтае. Съобразено е с пазарите - в Европа, Азия. Не знам доколко това ще се отрази на играта. Жегите ще повлияят на футбола, защото мачове в 15 ч следобед през юли не звучат особено приятно. Но пък със сигурност ще разказвам за този финал, дори и да е скучен от чисто футболно естество.

- Кой мондиал подред ще бъде за вас?

- Четвърти, откакто работя в БНТ, и трети, откакто отразявам на място. В Русия ми беше дебютът, Катар - второто първенство, и сега ще оформя хеттрик.

Ако трябва да сравня различните световни първенства, това най-много ще прилича на руското – не политически, а логистично. В Русия имаше много пътувания – Калининград, Казан, Ростов, Москва, Санкт Петербург. В Катар всичко беше близо. Можеше да посетиш дори по 2 или 3 мача на ден. Сега ще е още по-тежко, защото говорим за три държави и огромни разстояния. Но все пак такова нещо като в САЩ, Мексико и Канада втори път в живота ми няма да се случи.

- Разкажете малко какво ви очаква по време на мондиала в САЩ, Мексико и Канада?

- В рамките на около 20 дни ще трябва да бъда в САЩ, Мексико и Канада. Пристигам в Лос Анджелис, след това ще трябва да отскоча за по 2 дни по Мексико и Канада. А финалът е в Ню Йорк. Реално ще бъда на територията и на трите държави домакини. Пътуванията ще са уморителни, но подобно нещо трудно се преживява два пъти. Няма как да се гледат всички мачове, което е минус, но пък пълно щастие няма.

- Колко време отнема организацията за подобно първенство?

- Повече от година и още продължава. Самолетни билети трябва да се намерят, така че да имаме време за всичко. Да пристигнем навреме, да предвидим евентуално закъснение и т.н. Отделно хотели, визи, придвижване - всичко се планира много трудно. Имаше случай в Лос Анджелис, в който хазяйката на апартамента, който бяхме резервирали, поиска над 1000 долара отгоре в последния момент. Това беше много некоректно. Но нямаше какво да направим. Наложи се да се отказваме и трябваше да търсим ново място. Не е като в Европа. И да си на другия край на континента, си го чувстваш като у дома. Няма проблем с интернета, с часовата разлика и т.н. Дори и с телефонните номера е проблем. Трябва нови симкарти. И това също е проблем. Това са все едно туристически проблеми. А ние трябва и да работим.

След това идва телевизионната работа – организация на студиата, гостите, кой какво ще коментира, какви материали ще се подготвят за градовете, стадионите, атмосферата, цените на билетите, ФИФА и всичко останало. Ние не сме чак толкова много хора, че си позволим лукса 3-ма души да се занимава само с организацията на световното. Паралелно вървят още куп спортни събития и няма как да ги игнорираш.

- Хората са свикнали повече да ви виждат на екран, най-вече с националния отбор. Какво е по-близо до вас – репортерството или коментарът?

- Не бих казал, че едното ми е по-любимо. През годините свикнахме малко пенкилер - репортерство, коментар, редакторска работа. При репортерството най-хубавото са директният контакт с хората и емоцията, която се лее от тях. Виждаш отблизо какво чувстват спортистите.

Коментарът е различен тип задача. Там трябва да имаш по-сериозна подготовка и да можеш да държиш вниманието 90 минути, тоест да не млъкнеш. И е по-трудно като задача. Като си репортер, по-малко може да отнесеш критика от зрителя.

В годините съм разбрал, че коментаторът няма правилен ход, защото зрителят се дразни на всеки, когото не каже това, което иска да чуе. Според едни коментаторът говори много, според други - твърде малко. Някои се дразнят, че констатираш очедивното. Те пък искат в този момент да чуят анализ. Четвърти изобщо не искат да чуят това. И имат готов отговор - коментаторът не е футболен треньор и не му е това работата. Пети се дразнят на статистиката, която ние, коментаторите, използваме. Лично аз смятам наистина, че понякога тази статистика не е нужда. Шести пък изпитват желание да излеят негативната си енергия към някого - коментатора или футболния съдия - друга обичана фигура. Отделно, че зрителите редовно не са съгласни с това, което коментаторът каже за отсъждане на реферите. Затова мисля, че понякога е по-удобно да си репортер. Това обаче не значи, че ми е по-любимо. И двете са достатъчно ценни, за да се развива човек.

- За повечето зрители, за които говорите коментирането на мач, означава, че отивате на стадиона час-два по-рано. Сядате на банката, където е мястото ви, и чакате да дойде началото на двубоя. Кажете какво точно представлява работата на коментатора?

- Това не е нещо, което започва ден преди мача. Подготовката е постоянен процес. Трябва постоянно да следиш отборите, играчите, историите около тях. Най-важното е да познаваш хората. Например - когато на екран покажат някой човек в публиката, ти да знаеш кой е той. Това, разбира се, няма как да се случи с една седмица работа. Трябва си доста опит.

Важно е да говориш уверено и без колебание. И да си сигурен в това, което казваш. Зрителят веднага усеща, когато не си сигурен. Също така трябва да намериш баланс между емоцията и анализа. Ако коментираш Франция – Аржентина и мачът е пълен с голове, ВАР ситуации и драма, самият мач те води. Много по-трудно е, когато двубоят е скучен и почти нищо не се случва, както може би ще се случи в среща от типа на Узбекистан и ДР Конго.

За мен най-важното е коментаторът да набляга на това, което се случва на терена. А не на любопитни истории, прекомерни статистики и т.н.

Относно финала - той е с по-специална аура. Отборите са притеснени малко повече. А и все пак всеки знае, че има такъв мач. Неслучайно световните първенства са на 4 години.

- Помните ли първия си коментар?

- Да, почти съм сигурен, че беше през 2013 година на Националния стадион. Коментирах финала Русия - Украйна на олимпийските игри за глухи. Беше странно. Бях с колегата Георги Славчев, който сега е в “Нова”. Беше много специфично преживяване. Освен че ми беше първи мач, беше и директно от стадион. А самото събитие беше по-скоро социално преживяване, не само спортно.

- А първия голям футболен мач?

- Мисля, че беше финалът в Лига Европа между “Севиля” и “Ливърпул” в Базел. Това беше периодът, в който испанският тим печелеше турнира постоянно. “Ливърпул” водеше на почивката, но испанците обърнаха мача. Това беше първият наистина голям двубой, който коментирах. С националния отбор на България също съм коментирал мачове. Бях зад микрофона при гръмката ни победа над Швеция 3:2.

- Имате ли интервю или среща, която помните най-силно покрай работата ви?

- Спомням си, че в Катар след Аржентина - Австралия видяхме Гари Линекер и Рио Фърдинанд. Успяхме да ги снимаме и да направим кратък разговор - нещо, като блицинтервю. Линекер беше много отзивчив. Такива срещи са ценни, защото на световни първенства всички големи фигури са на едно място. Но там трябва и късмет. Иначе съм правил интервюта с редица звезди като Хари Кейн, например. Той може и да не е искал, но е задължен заради телевизията.

- Какви са очакванията ви за това световно?

- Надявам се САЩ, Канада и Мексико да се справят, защото, както четем, има много подводни камъни. Това с изкуствено надутите цени на билетите изглежда сериозен проблем. Притеснява ме в един момент стадионите да не пустеят - говоря за груповата фаза. Отделно високите температури и бурите. Миналата година на световното клубно първенство видяхме как мачове се прекъсват заради опасност от гръмотевични бури. Това телевизионно е отвратително. И нямаш правилен ход. А всички казват, че е неизбежно да се случи подобно нещо най-вече в южните щати, където тези бури са обичайни.

- Кой е фаворитът на Стефан Георгиев?

- Трудно е човек да познае. Англия няма шанс да спечели и това ще е разочарованието на турнира. Бразилия всеки я подценява, но като знаем кой е селекционер, не бива да се отписва. И не трябва да забравяме, че на първенството ще има много фенове на южноамериканците. Но за фаворит, колкото и банално да звучи - Испания. Изглеждат най-хомогенният и най-добре балансираният отбор. При Англия проблемът е защитата.

При друг потенциален фаворит - Франция: атмосферата в отбора и фактът, че селекционерът им Дешан си тръгва след турнира. За мен изненада ще е Норвегия. Макар да са в сложна група, мисля, че могат да стигнат доста напред.

- А мечтаният финал?

- Аржентина - Бразилия или Аржентина – Португалия. Особено ако стигнем до Меси срещу Роналдо на финал – това ще бъде нещо, което целият свят ще гледа. Нищо чудно и интернетът да прекъсне.

Може би и Англия и Германия също е мечтан мач. Ако испанците са на финал, не мисля, че има кой да ги спре в последния мач. Не мога да кажа, че ще стискам яростно палци за някой. Може би за Аржентина, но това е, защото харесвах много Меси в “Барселона”.

- Как попаднахте в телевизията?

- Случайно. Завърших в Англия през 2011 г. Прибрах се в България. И споменатият по-рано Георги Славчев, с когото сме съученици от гимназията, ми беше казал, че има място в БНТ. Аз съм завършил международни отношения. Още не знаех какво искам. Дойдох през април 2012 г. Без опит, без нищо. Това ми е първата работа на територията на България.