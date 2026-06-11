Моуриньо иска на всяка цена сънародник в "Реал"

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Жозе Моуриньо настоява за трансфер на Бернардо Силва в „Реал", съобщава вестник АС. Според португалския специалист сънародникът му може да стане важна фигура както на терена, така и в съблекалнята на мадридчани.

Силва напусна „Манчестър Сити" като свободен агент в края на сезона. Въпреки че „Барселона" и „Атлетико" бяха смятани за основни фаворити за подписа му, офанзивният халф е прекратил всички преговори заради интереса на „Реал" и настояването на Моуриньо.

31-годишният португалец се е превърнал в основна трансферна цел на „кралския клуб" след преизбирането на Флорентино Перес за президент.