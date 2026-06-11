Натиреният от САЩ сомалийски рефер ще свири финала за Суперкупата на Европа

Сомалийският рефер Омар Артан, който получи отказ за виза за САЩ за Световното първенство през 2026 г., ще ръководи мача за Суперкупата на УЕФА.
34-годишният съдия, избран за най-добър арбитър на Африка за 2025 г., не беше допуснат в САЩ. Ръководителят на работната група към Белия дом и оргкомитета на Мондиала, Андрю Джулиани, обясни отказа със съмнения за връзки на Артан с предполагаеми членове на терористични организации.
Днес от УЕФА обявиха, че сомалиецът е назначен за главен съдия на двубоя за Суперкупата между ПСЖ и „Астон Вила", който ще се играе в Залцбург на 12 август.
Решението е взето в рамките на меморандума за сътрудничество между УЕФА и КАФ (Африканската футболна конфедерация) за обмен на кадри в съдийството.