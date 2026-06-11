Натиреният от САЩ сомалийски рефер ще свири финала за Суперкупата на Европа

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Сомалийският рефер Омар Артан, който получи отказ за виза за САЩ за Световното първенство през 2026 г., ще ръководи мача за Суперкупата на УЕФА.

34-годишният съдия, избран за най-добър арбитър на Африка за 2025 г., не беше допуснат в САЩ. Ръководителят на работната група към Белия дом и оргкомитета на Мондиала, Андрю Джулиани, обясни отказа със съмнения за връзки на Артан с предполагаеми членове на терористични организации.

Днес от УЕФА обявиха, че сомалиецът е назначен за главен съдия на двубоя за Суперкупата между ПСЖ и „Астон Вила", който ще се играе в Залцбург на 12 август.

Решението е взето в рамките на меморандума за сътрудничество между УЕФА и КАФ (Африканската футболна конфедерация) за обмен на кадри в съдийството.