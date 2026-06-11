ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай представи своята визия за човешките пра...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23024287 www.24chasa.bg

Натиреният от САЩ сомалийски рефер ще свири финала за Суперкупата на Европа

1800
Омар Артан бе посрещнат като национален герой в родината си Снимка: Ройтерс

Сомалийският рефер Омар Артан, който получи отказ за виза за САЩ за Световното първенство през 2026 г., ще ръководи мача за Суперкупата на УЕФА.

34-годишният съдия, избран за най-добър арбитър на Африка за 2025 г., не беше допуснат в САЩ. Ръководителят на работната група към Белия дом и оргкомитета на Мондиала, Андрю Джулиани, обясни отказа със съмнения за връзки на Артан с предполагаеми членове на терористични организации.

Днес от УЕФА обявиха, че сомалиецът е назначен за главен съдия на двубоя за Суперкупата между ПСЖ и „Астон Вила", който ще се играе в Залцбург на 12 август.

Решението е взето в рамките на меморандума за сътрудничество между УЕФА и КАФ (Африканската футболна конфедерация) за обмен на кадри в съдийството.

Омар Артан бе посрещнат като национален герой в родината си Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)