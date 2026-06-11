Джокович предрече световна титла за Португалия и Кристиано

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Легендата в тениса Новак Джокович направи прогноза за финала на световно. 39-годишният сърбин, рекордьор с 24 титли от "Големият шлем", прогнозира финал между Португалия и Мексико.

„Португалия и Мексико ще се срещнат на финала. Португалия ще спечели с 2:0 или 2:1", обяви Ноле.

Световното първенство ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада от днес до 19 юли. В груповата фаза Португалия ще се изправи срещу ДР Конго, Узбекистан и Колумбия, докато Мексико среща Република Южна Африка, Република Корея и Чехия.