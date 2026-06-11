ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай представи своята визия за човешките пра...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23024330 www.24chasa.bg

Джокович предрече световна титла за Португалия и Кристиано

824
Снимка: Ройтерс

Легендата в тениса Новак Джокович направи прогноза за финала на световно. 39-годишният сърбин, рекордьор с 24 титли от "Големият шлем", прогнозира финал между Португалия и Мексико.

„Португалия и Мексико ще се срещнат на финала. Португалия ще спечели с 2:0 или 2:1", обяви Ноле.

Световното първенство ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада от днес до 19 юли. В груповата фаза Португалия ще се изправи срещу ДР Конго, Узбекистан и Колумбия, докато Мексико среща Република Южна Африка, Република Корея и Чехия.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)