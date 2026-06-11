“Лудогорец” още чака над 6 млн. от бразилци

“Лудогорец” още не е получил цялата трансферна сума за продажбата на Руан Круз в Бразилия. През февруари миналата година грандът “ Ботафого” купи от разградчани нападателя за около 10 млн. евро.

Оказва се обаче, че бразилците не са платили все още цялата сума по трансферирането на Круз.

Това стана ясно от южноамериканския съд в списък на всичките суми, които кредиторите на клуба от Рио де Жанейро имат да взимат. Сред тях е и “Лудогорец”, като парите, които в Разград трябва да получат, са 6,1 млн. евро.

Всички кредитори имат срок от 15 дни да обжалват, ако не са съгласни с размера на съответния дълг. Както е известно, именно заради парите за Руан Круз и други задължения “Ботафого” е със забрана за входящи трансфери.

Интересното е, че през зимата нападателят се завърна в Разград. “Лудогорец” привлече тарана под наем и договорът му е до края на годината.