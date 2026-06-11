Световното първенство намалява интимността при двойките, твърдят гръцки специалисти

Големите футболни турнири като Световното първенство могат да окажат влияние не само върху ежедневието на феновете, но и върху отношенията между партньорите. Според данни, цитирани от гръцкия Андрологичен институт в Атина, по време на Мондиала честотата на интимните контакти при много двойки намалява значително.

Изследването сочи, че през периода на футболния шампионат мъжете прекарват повече време пред телевизора, следейки мачовете и спортните залози, което често води до по-малко време, отделено за партньорките им. Според авторите на проучването интимните контакти при мъжете намаляват почти наполовина в сравнение с останалата част от годината.

Специалистите отбелязват, че подобна тенденция се наблюдава и по време на други големи спортни събития, както и в дните с важни футболни срещи. Причината е, че вниманието на голяма част от футболните запалянковци е насочено почти изцяло към спортните емоции.

Експертите подчертават, че продължителното пренебрегване на партньора може да създаде напрежение в отношенията и чувство за дистанция. Според тях откритата комуникация и балансирането между личните интереси и семейния живот са ключови за запазването на добрите взаимоотношения по време на големи спортни форуми.

Психолозите обаче напомнят, че подобни проучвания отразяват наблюдавани тенденции и не означават, че всички двойки преминават през подобни проблеми. Влиянието на спортните събития върху личния живот зависи от характера на връзката, навиците на партньорите и начина, по който организират времето си.