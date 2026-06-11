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https://www.24chasa.bg/sport/article/23024618 www.24chasa.bg

Българка на 1/4-финал в Ница след победа над германка

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Ива Иванова

Тенисистката ни Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на турнира на клей в Ница (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишната българка победи убедително Юлия Щусек (Германия) с 6:1, 6:3.

Иванова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българката дръпна с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но спечели следващите три гейма и затвори мача в два сета. В първия кръг Иванова елиминира четвъртата поставена Габриела Се (Бразилия), а за място на полуфиналите ще играе срещу победителката от двубоя между Матилд Лолия (Франция) и Мария Сара Попа (Румъния).

Ива Иванова се класира и за полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Ника Хуркач (Полша), по-малката сестра на звездата при мъжете Хуберт Хуркач, поставени под №3 в схемата, победиха с 6:4, 6:1 Естела Йегер (Германия) и Алесия Попеску (Румъния). За място на финала Иванова и Хуркач ще играят срещу вторите поставени Юлия Щусек (Германия) и Алина Гранвер (Швейцария).

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова пък отпадна във втория кръг на сингъл след поражение с 2:6, 6:4, 2:6 от водачката в схемата Алевтина Ибрагимова (Русия). Срещата продължи 2 часа и 55 минути. Глушкова изостана с 1:5 в третия сет и това се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

През следващата седмица Ива Иванова и Денислава Глушкова ще бъдат сред участничките в турнира за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Ива Иванова

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