След тениса идва ред на футбола - тримата големи си отиват

През лятото на 2026 г. те най-накрая ще разберат това.

Това световно първенство все повече се усеща като сбогуване с една ера. И вече не става въпрос само за възрастта на футболните гиганти от последните повече от две десетилетия Меси, Роналдо и Неймар. Основният им проблем е нещо друго: футболът около тях се е променил толкова много, че националните отбори понякога изглеждат по-свободни без своите легенди.

В същото време и тримата остават страхотни фигури в съблекалнята. Меси е лицето на Аржентина, Роналдо е основният ментален лидер на Португалия, а Неймар е символ на Бразилия. Съвременният футбол обаче вече не се гради около един-единствен човек. Сега скоростта, интензивността, пресата и системата са решаващи. Именно затова все по-често се задава въпрос, който доскоро изглеждаше невъзможен: дали легендите спъват развитието на националните си отбори?

Аржентина се учи да живее без Лео

Ситуацията с Меси в момента е най-деликатна. Да, “Интер Маями” се бореше срещу ПСЖ на световното клубно миналото лято, а самият Лео забележимо спадна във физическата си форма. Но през последния сезон аржентинецът отново започна да вкарва в МЛС и да демонстрира астрономическата си футболна интелигентност.

Междувременно обаче най-голямата промяна настъпи в националния отбор на Аржентина. За първи път от години отборът на Скалони вече не разчита на един човек. Това беше особено очевидно в летния приятелски мач срещу Хондурас - Меси остана на пейката, а отборът изигра спокоен мач без хаос.

Наскоро приятелят и съотборник в “Интер Маями” Луис Суарес призна, че самият Меси е променил подхода към ролята си: “Той вече не е обсебен от това да решава всичко сам.”

И това е по-важно за Аржентина от който и да е от головете на Лео. Преди беше сякаш целият отбор разчиташе единствено на него за спасение. Сега обаче аржентинците постепенно се превръщат в по-сплотен и зрял отбор.

Кристиано Роналдо

Португалия стана по-модерна без Роналдо

Историята на Роналдо е още по-интересна. Индивидуално Кристиано все още е феномен. На 41 години той остава в невероятна форма, живее за футбола и остава модел за професионализъм.

Но самата Португалия постепенно се променя. Отборът на Роберто Мартинес играе по-бързо, по-агресивно и по-разнообразно, отколкото преди няколко години. Дори приятелският мач срещу Чили демонстрира това: Роналдо не вкара гол, но цялата атака се движеше много по-свободно.

Ето защо португалските медии все по-често обсъждат спорна тема: понякога националният отбор изглежда по-жизнен, когато футболът не е фокусиран върху една-единствена суперзвезда. В същото време отстраняването на Роналдо е почти невъзможно. Влиянието му върху съблекалнята е колосално. Младите играчи около него все още усещат мащаба на личността му. Но футболът отдавна престана да бъде спорт на един човек.

Така че най-голямото предимство на Роналдо за Португалия вече не са неговите голове, а неговото лидерство и победоносен манталитет.

Неймар все повече се превръща в символ

Историята на Неймар сега изглежда най-тъжната. В Бразилия дискусията отдавна е фокусирана не върху таланта му, а върху здравето му. Той изигра последния си мач за националния отбор през есента на 2023 г. От тогава насам контузии, възстановяване, пропуснати повиквания и постоянни разговори за неговата физическа форма измъчват Бразилия.

Неймар

Новият треньор на Бразилия Карло Анчелоти вече ясно заяви: мястото на Неймар в състава вече не е гарантирано. Всичко ще зависи единствено от неговата физическа подготовка и формата му.

Само преди няколко години това би било немислимо. Бразилия буквално живееше около Неймар. Той беше водещата фигура на страната, наследникът на Пеле и центърът на цялата ѝ футболна култура. Но ситуацията се промени. Много бразилски журналисти сега наричат Неймар не лидер, а символ на една епоха. Бившият бразилски национал Кафу беше особено суров наскоро: “Бразилия трябва да спре да чака Неймар да я спаси.”

И това звучи много показателно. Днес Бразилия все повече изглежда като отбор, способен да оцелее без най-голямата си звезда от последното десетилетие.

Това световно първенство ще бъде краят на една епоха

Най-тъжното нещо в цялата история е осъзнаването, че не само кариерите на трима велики футболисти приключват. Една ера, която даде живот на цяло поколение фенове, отминава. Тези тримата бяха повече от просто спортисти. Хората стояха будни по цели нощи заради тях, спореха, купуваха си униформи и се влюбваха във футбола.

Но времето винаги печели в спорта. И сега все повече изглежда, че техните отбори се нуждаят от това световно първенство не за да подновят залозите си на легенди, а най-накрая да преминат в нова ера.

Ера без Меси, Роналдо и Неймар. Не е страшно, доказва го тенисът, който само допреди няколко години беше немислим без “голямата тройка” Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Идва моментът на новите лидери, а защо не и на новите легенди.