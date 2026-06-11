Пълна програма и интересни факти за световното в САЩ, Мексико и Канада

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След по-малко от част стартира първият мач от 23-ото световно първенство по футбол.

Предлагаме ви пълна програма на груповата фаза и елиминациите на най-гледаното спортно събитие, както и интересни факти около него.