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Пълна програма и интересни факти за световното в САЩ, Мексико и Канада

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Талисманите на световното Мейпъл, Заю и Клъч Снимка: Ройтерс

След по-малко от част стартира първият мач от 23-ото световно първенство по футбол.

Предлагаме ви пълна програма на груповата фаза и елиминациите на най-гледаното спортно събитие, както и интересни факти около него.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Талисманите на световното Мейпъл, Заю и Клъч Снимка: Ройтерс

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