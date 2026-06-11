Шакира откри световното с бляскава церемония, в САЩ не я предаваха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световното първенство бе открито с бляскава церемония на легендарния стадион "Ацтека".

Церемонията стартира 90 минути преди първия съдийски сигнал на първия двубой от турнира, който ще бъде между Мексико и Южна Африка, и продължи около половин час. Тя започна с представителка на местното население, която говореше за културното многообразие и толерантността. Цялостно церемонията премина под темата на традиционното мексиканско изкуство с хартия. Теренът бе изпълнен от стотици танцьори и местни артисти в традиционни облекла, показващи богатото културно наследство на страната.

Последваха музикални изпълнения на няколко местни звезди. Именно след тях се появиха Шакира и Бърна Бой бяха големите хедлайнери на събитието, които взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира – Dai Dai.

Другите две държави ще имат свои откривания в Сан Франциско и Торонто. Интересното е, че церемонията не бе предавана директно в САЩ.

Христо Стоичков веднага си пусна снимки от стадиона.