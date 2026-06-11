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Шакира откри световното с бляскава церемония, в САЩ не я предаваха

Едуард Папазян, наш човек в Мексико

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Снимка: Снимки: Ройтерс

Световното първенство бе открито с бляскава церемония на легендарния стадион "Ацтека".

Церемонията стартира 90 минути преди първия съдийски сигнал на първия двубой от турнира, който ще бъде между Мексико и Южна Африка, и продължи около половин час. Тя започна с представителка на местното население, която говореше за културното многообразие и толерантността. Цялостно церемонията премина под темата на традиционното мексиканско изкуство с хартия. Теренът бе изпълнен от стотици танцьори и местни артисти в традиционни облекла, показващи богатото културно наследство на страната.

Последваха музикални изпълнения на няколко местни звезди. Именно след тях се появиха Шакира и Бърна Бой бяха големите хедлайнери на събитието, които взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира – Dai Dai.

Другите две държави ще имат свои откривания в Сан Франциско и Торонто. Интересното е, че церемонията не бе предавана директно в САЩ.

Христо Стоичков веднага си пусна снимки от стадиона. 

Началото на церемонията на стадион "Ацтека".
Полицията бе оградила стадиона като за световно.
Началото на церемонията на стадион "Ацтека".
Полицията бе оградила стадиона като за световно.
Началото на церемонията на стадион "Ацтека".
Полицията бе оградила стадиона като за световно.
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