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https://www.24chasa.bg/sport/article/23025964 www.24chasa.bg

"Реал" реши да обяви Моуриньо със старта на световното

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Испанският гранд "Реал" (Мадрид) реши да обяви завръщането на Жозе Моуриньо на треньорския пост успоредно с началото на световното в САЩ, Мексико и Канада.

Вече официално договорът на португалското светило в професията е за 3 г.

Под ръководството на Моуриньо подготовката за новия сезон ще започне на 13 юли.

За него "Реал" плаща откупна клауза от 15 млн. евро на португалския "Бенфика"

Моуриньо води "Реал" между 2010 и 2013 г. и спечели титла, купа на краля и суперкупа на Испания.

Сприхавият Жозе заменя Алваро Арбелоа. Той пък от своя страна в началото на година застана на мястото на уволнения Шаби Алонсо.

Рекордьорът по титли на Европа (15) "Реал" за втора година поред не спечели нищо. 

Президентът Флорентино Перес бе избран отново на извънредните избори в неделя, а преди това бе обявил, че негова победа ще означава завръщане на Моуриньо.

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