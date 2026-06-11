Мексико поведе в мача на откриването на световното, Южна Африка с 10 човека

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Мексико поведе на Република Южна Африка с 1:0 още в 9-ата минута на откриващия мач на световното. Ерик Лира пресрещна Ситхол пред пеналта, топката отиде в лявото крило Кинонес, който прониза Уилямс.

Домакините тотално доминират, като Кинонес натресе и дясната греда, а Уилямс направи и няколко страхотни спасявания.

В 49-ата минута Южна Африка остана с 10 човека след груб фаул на Яя Ситхол, който получи директен червен картон.

За първи път в историята мачът на откриването стартира с 6 минути закъснение заради церемониите по откриването.

Мексико: 1. Ранхел - 15. Рейес, 3. Монтес, 5. Васкес, 23. Гаярдо - 6. Лира - 25. Алварадо, 26. Гутиерес, 8. Фидалго, 16. Кинонес - 9. Хименес.

Република Южна Африка: 1. Уилямс - 20. Мудау, 21. Окон, 19. Сибиси, 14. Мбокази, 6. Модиба - 4. Мокоена, 13. Ситхол, 23. Адамс (61-11. Зване) - 9. Фостър (56-5. Мбата), 15. Райнерс.

Съдия: Сампайо (Бразилия).

Жълти картони: Гутиерес; Мокоена.

Червен картон: Ситхол.