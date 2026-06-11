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Мексико поведе в мача на откриването на световното...

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Мексико поведе в мача на откриването на световното, Южна Африка с 10 човека

Едуард Папазян, наш човек в Мексико

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Кинонес вкарва първия гол на световното Снимка: Ройтерс

Мексико поведе на Република Южна Африка с 1:0 още в 9-ата минута на откриващия мач на световното. Ерик Лира пресрещна Ситхол пред пеналта, топката отиде в лявото крило Кинонес, който прониза Уилямс.

Домакините тотално доминират, като Кинонес натресе и дясната греда, а Уилямс направи и няколко страхотни спасявания.  

В 49-ата минута Южна Африка остана с 10 човека след груб фаул на Яя Ситхол, който получи директен червен картон. 

За първи път в историята мачът на откриването стартира с 6 минути закъснение заради церемониите по откриването. 

Мексико: 1. Ранхел - 15. Рейес, 3. Монтес, 5. Васкес, 23. Гаярдо - 6. Лира - 25. Алварадо, 26. Гутиерес, 8. Фидалго, 16. Кинонес - 9. Хименес.

Република Южна Африка: 1. Уилямс - 20. Мудау, 21. Окон, 19. Сибиси, 14. Мбокази, 6. Модиба - 4. Мокоена, 13. Ситхол, 23. Адамс (61-11. Зване) - 9. Фостър (56-5. Мбата), 15. Райнерс.

Съдия: Сампайо (Бразилия).

Жълти картони: Гутиерес; Мокоена.

Червен картон: Ситхол. 

Кинонес вкарва първия гол на световното
Феновете на Мексико се радват на гола.
Кинонес вкарва първия гол на световното
Феновете на Мексико се радват на гола.
Кинонес вкарва първия гол на световното
Феновете на Мексико се радват на гола.
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