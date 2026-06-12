Александър Велики поведе България към първа победа за 2026 г. - 3:0 срещу Иран (Снимки)

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Поддържащият вече близо 10 месеца (от септември миналата година на национално и клубно ниво с "Лубе") Алекс Николов поведе държавния ни тим по волейбол към първа победа за 2026 г.

Във втората си среща от Лигата на нациите в едноименната столица на Бразилия световните ни вицешампиони играха чудесно и победиха с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) Иран.

Така момчетата на треньора Джанлоренцо Бленджини си върнаха поне в някаква степен за мача от същия турнир срещу азиатците в последния кръг на миналогодишното издание, в който паднахме 0:3 и пропуснахме финалите.

Успехът бе и добре взет поправителен изпит след фалстарта с 1:3 от дебютанта Белгия в сряда.

Срещу Иран Алекс бе в стихията си с 24 точки (1 ас, 4 блока). Капитанът Алекс Грозданов добави 11 точки (5 блока). С 8 точки завърши Аспарух Аспарухов, а разпределителят ни Мони Николов отново бе на висота.

В събота и неделя България среща в Бразилия Аржентина и Сърбия.