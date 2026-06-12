Треньорът на България: Когато печелим, трябва да сме щастливи!

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини коментира победата с 3:0 в Бразилия в среща от Лигата на нациите, играна в едноименната столица на Бразилия. Тя дойде след 1:3 от дебютанта Белгия на старта на турнира.

"Доволен съм. Когато печелим, трябва да сме щастливи. Когато работиш на високо ниво трябва да спечелиш. Затова сме щастливи. Трябва да знаем, че всеки двубой ще бъде много тежка битка.

Днес печелим с 3:0, но една или 2 топки правят разликата. Трябва да поемаш риск и да играеш на високо ниво", сподели италианецът, извел България со сребърните медали на световното в Манила миналия септември.