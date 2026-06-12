Чехите паркираха автобуса преди мача с Република Корея на световното. Буквално

Хаос в трафика избухна по улиците на Сапопан, след като автобусът на чешкия отбор заседна на главен път.

Местните жители останаха в задръстване почти час, след като рейсът, превозващо играчите, треньорите и персонала, се заби, докато завиваше към тренировъчния комплекс на отбора преди мача.

Задната част на автобуса стърчеше на двулентовата магистрала, принуждавайки мексиканските власти да го отцепят.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от огромните задръствания, които се образуваха, докато хората от пътната помощ се опитваха да решат проблема. Минаха близо 60 мъчителни минути, преди чакащите коли, мотоциклети, микробуси и камиони да получат разрешение да продължат пътуванията си. Чешкият отбор в крайна сметка се отказа от чакането и извървя пеша останалата част от пътя до тренировъчната база.

Момчетата на Мирослав Коубек са в Сапопан преди откриващия си мач от световното първенство срещу Република Корея на близкия стадион в Гуадалахара в 5 часа сутринта в петък (българско време).

Коубек вероятно се е надявал на по-безпроблемна подготовка за този мач, който е особено важен, защото това е първото участие на Чехия на световно от 20 години.

74-годишният бивш футболист каза: „Правя това от толкова дълго време, че тези неща не ме изнервят. Всичко ще зависи от тактиката и как ще използваме силните си страни. Определено трябва да поддържаме дисциплина и стратегия в играта."