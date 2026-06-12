Световен шампион с Бразилия арестуван на път за мондиала

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Бившият защитник Рикардо Роча е бил арестуван при драматични обстоятелства преди пътуването си до САЩ за световното първенство, съобщи британският в. "Сън".

Бразилският шампион от мондиала през 1994 г. е трябвало да посети една от страните домакини на турнири, за да работи като експерт анализатор по бразилска телевизия, отразяваща футболното събитие.

63-годишният Роча, който на клубно ниво игра в "Спортинг" (Лисабон) и "Реал" (Мадрид), беше част от емблематичния бразилски отбор, който вдигна трофея през 1994 г. - последният път, когато на турнир е бил домакин САЩ. Тазгодишното издание обаче е съвместно домакинствано от Канада и Мексико.

Бразилски източници твърдят, че защитникът е бил арестуван в сряда сутринта в Рио де Жанейро.

Пенсионираният защитник е трябвало да се качи на полет за САЩ на международното летище „Том Жобим", когато е бил задържан. Смята се, че гражданската заповед за арест е издадена от 16-ия семеен съд на окръг Форталеза към съда на щата Сеара.

Причината е, че Роча е натрупал дълг за издръжка на дете в размер на 2 414,57 реала (347,94 британски лири).

Заповедта за арест е валидна до април 2028 г. и гласи, че след 45 дни той трябва да бъде освободен.