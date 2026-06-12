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Ясно е първото попълнение на Любо Пенев за "Локо" (Сф)

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Любослав Пенев Снимка: Снимки: Георги Кюрпанов

Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на „Локомотив" (София). 26-годишният атакуващ полузащитник идва със свободен трансфер от „Черноморец" (Бургас) по изрично настояване на новия треньор Любослав Пенев, с когото са работили в „Царско село".

В България Костадинов е носил още екипите на „Септември" (София) и „Левски", а в чужбина е играл за италианските „Кротоне" и „Клодиензе". През изминалия сезон Костадинов стана голмайстор на „Черноморец" (Бургас) с 11 гола в 29 мача, помагайки на тима да завърши на 6-о място във Втора лига.

Любослав Пенев

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