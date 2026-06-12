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Стоичков се обадил на Илияна Раева да и&#768; пок...

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Стоичков се обадил на Илияна Раева да ѝ покаже вратата на "Ацтека", в която Наско Сираков вкара преди 40 г.

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Христо Стоичков показва вратата, в която е вкарал Наско Сираков.

Легендата на футболна ни Христо Стоичков се е обадил на съпругата на друга знакова фигура - Наско Сираков, Илияна Раева от стадион "Ацтека" в Мексико Сити по време на мача на откриването на световното.

Направил го чрез видео, за да покаже вратата, в която Сираков вкара на световния шампион Италия за крайното 1:1 след центриране на Ради Здравков при откриването на тогавашния мондиал.

"Преди минута ми звънна Христо Стоичков от Мексико, включва ми камерата на телефона си, посочва вратата на стадион "Ацтека" и ми казва: "Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 год., на световния шампион Италия!"

Е, как да не помня, Ице?!

Как се забравя такъв момент, на такова място...", написа Раева във фейсбук.

Христо Стоичков показва вратата, в която е вкарал Наско Сираков.

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