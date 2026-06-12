Стоичков се обадил на Илияна Раева да ѝ покаже вратата на "Ацтека", в която Наско Сираков вкара преди 40 г.

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Легендата на футболна ни Христо Стоичков се е обадил на съпругата на друга знакова фигура - Наско Сираков, Илияна Раева от стадион "Ацтека" в Мексико Сити по време на мача на откриването на световното.

Направил го чрез видео, за да покаже вратата, в която Сираков вкара на световния шампион Италия за крайното 1:1 след центриране на Ради Здравков при откриването на тогавашния мондиал.

"Преди минута ми звънна Христо Стоичков от Мексико, включва ми камерата на телефона си, посочва вратата на стадион "Ацтека" и ми казва: "Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 год., на световния шампион Италия!"

Е, как да не помня, Ице?!

Как се забравя такъв момент, на такова място...", написа Раева във фейсбук.