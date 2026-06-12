Република Корея и Чехия стартираха втория мач на световното в Гуадалахара

В мексиканския град Гуадалахара започна втория мач от група А на световното първенство по футбол между отборите на Република Корея и Чехия.
Азиатците завършиха квалификациите без загуба, а съперникът им е за първи път на световно от 20 години.
В първия мач от групата домакинът победи 2:0 Южна Африка в мач с три червени картона.
Ето и стартовите състави:
Южна Корея: Ким Сунг-гю, Лий Хан-бом, Ким Мин-джае, Ким Тае-хьон, Сеол Йонг-у, Хуанг Ин-беом, Лий Джае-сунг, Лий Тае-сеок, Лий Канг-ин, Хюн-мин Сон, Хуанг Хи-чан.
Чехия: Матей Коварж, Щепан Шалоупек, Робин Хранац, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Александър Сойка, Томаш Соучек, Ярослав Зелени, Лукаш Провод, Павел Шулц, Патрик Шик.