Република Корея и Чехия стартираха втория мач на световното в Гуадалахара

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В мексиканския град Гуадалахара започна втория мач от група А на световното първенство по футбол между отборите на Република Корея и Чехия.

Азиатците завършиха квалификациите без загуба, а съперникът им е за първи път на световно от 20 години.

В първия мач от групата домакинът победи 2:0 Южна Африка в мач с три червени картона.

Ето и стартовите състави:

Южна Корея: Ким Сунг-гю, Лий Хан-бом, Ким Мин-джае, Ким Тае-хьон, Сеол Йонг-у, Хуанг Ин-беом, Лий Джае-сунг, Лий Тае-сеок, Лий Канг-ин, Хюн-мин Сон, Хуанг Хи-чан.

Чехия: Матей Коварж, Щепан Шалоупек, Робин Хранац, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Александър Сойка, Томаш Соучек, Ярослав Зелени, Лукаш Провод, Павел Шулц, Патрик Шик.