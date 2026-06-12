Нургюл Салимова: Искам да се състезавам за България, не заслужаваме това

"Аз преди няколко години имах официални предложения от други страни, които отказах. Исках да се състезавам за България, което искам и в момента. Ако ни бъдат спрени правата обаче, няма да имам друг избор. Знам, че някои състезатели вече имат разговори с други федерации. За момента аз нямам, но не е трудно да стане. Подчертавам, че към момента нямам официален разговор с друга федерация", това каза пред БНТ световната ни звезда в шахмата Нургюл Салимова.

Преди дни тя обяви, че ако проблемите у нас в този спорт не бъдат решени, България ще загуби нея, а и други таланти.

Проблемите у нас са заради наличието на 2 федерации. Едната - БФШ 2022, има лиценз от министерството на спорта. Другата - БСФШ, пък разполага с международно признание, като е членка на световната (FIDE) и европейската централа (ECU).

"Аз не искам да заемам страна, тъй като не съм юрист, но мен ме интересува дали имам право да участвам на международни състезания, както и бъдещето на шаха в България. Ние вече имаме ултиматум от световната федерация по шахмат, че ако няма едно признато управление, ще имаме сакнкции. Говори се за това, че може да пропуснем олимпиадата, което е най-важният форум за годината. Това че има опасност да не участваме на олимпиадата ми се струва абсолютно абсурдно в една европейска държава. Има вероятнсо играчи, които не са член от федерацията, лицензирата от ФИДЕ, да имат проблеми", обясни Салимова.

По думите й проблемите са от много години и българският шахмат постоянно се асоциира с такива неуредици и скандали.

"Ние трябва постоянно да се чудим дали ще можем да участваме в някое състезание. В България имаме много силни шахматисти, които знам, че работят и обичат да играят шах. Смятам, че трябва да се окаже нужното съдействие", категорична бе тя.

"Аз не поставям ултиматум, а казвам каква е ситуацията. Ако ми спрат правата, какво очаквате, да спра да играя шах? Аз играя шах от 18 години, длъжна съм да се погрижа за себе си. Вероятно трябва със съдействието на министъра да се седне и да се поговори с двете страни", каза шахматистката.

"Посланието ми към федерациите у нас е да се решат тези спорове колкото се може по-бързо, защото ние се готвим за олимпиада и искаме да участваме. Не заслужаваме това, което се случва", заяви Салимова.