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Празни места в Гуадалахара, Република Корея обърна Чехия

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Крейчи не може да повярва, че е загубил първия мач на световното. Снимка: Ройтерс

Пред доста празни седалки в Гуадалахара Република Корея обърна Чехия с 2:1 в група А на световното.

В 59-ата минута Владимир Цоуфал хвърли дълъг тъч в наказателното поле, а Ладислав Крейчи бе изпуснат от защитата и с глава стреля в мрежата на съперника за 0:1.

Азиатците бързо реагираха и успяха да изравнят резултата в 67-ата минута. Хван-Ин Бьом беше изведен в наказателното поле и елегантно прехвърли вратаря за 1:1.

Чехия можеше да си върне преднината в 77-ата минута, когато след центриране от фаул Томаш Соучек с глава отбеляза, но бързо стана ясно, че е бил в засада и голът бе отменен.

Веднага след това корейците нанесоха своя удар. Хюн-Гю О вкара за 2:1. Нападателят на "Бешикташ" засече центриране на Ин-Бом Хуанг отдясно.

Крейчи не може да повярва, че е загубил първия мач на световното.
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