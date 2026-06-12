Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния край на сагата в БОК

Президентът на Международния олимпийски комите (МОК) Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния финал на сагата в Българския олимпийски комитет (БОК). Това стана в Будапеща, където днес започва 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети. Пред българската делегация Ковънтри съобщи, че тя, както и останалите членове на борда, са били информирани за развитието на събитията в България по време на Изпълнителното бюро на МОК. Ковънтри пожела успешен мандат както на Весела Лечева, така и на цялото ново ръководство.

„Ще очаквам вече само добри новини от София“, каза тя.

Кърсти Ковънтри ще участва за първи път като президент на МОК в Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети, след като беше избрана на поста през март 2025.

Българската делегация беше поздравена и от председателя на ЕОК Спирос Капралос. Той направи това още преди няколко дни с нарочно писмо, но сега успя и лично да увери председателя на БОК, че разчита на добра съвместна работа в рамките на олимпийското движение.

Председателят на БОК Весела Лечева и генералният секретар Данаил Димов са в Будапеща, където днес се открива 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети. Още двама българи, но в качеството си на ръководители на европейски федерации, също са в унгарската столица – Добри Карамаринов, президент на Европейската атлетика, и Слави Бинев, вицепрезидент на Европейското таекуондо.

Сесията ще бъде открита от Жолт Дюлай, председател на Унгарския олимпийски комитет, Спирос Капралос, председател на Европейския олимпийски комитет, Гергей Карачони, кмет на Будапеща, както и от Габор Посфай, министър на вътрешните работи на Унгария.

В ранния следобед ще започне представянето на шестимата финалисти в 14-а награда „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист. Сред тях е българският тенисист и първа ракета в света при юношите Иван Иванов, който лично ще представи своята кандидатура.

Иван ще се бори за по-предни позиции с Амалия Ковалиу (фехтовка, Румъния), Руби Еванс, (художествена гимнастика, Великобритания), Алика Инкери Мозер (лека атлетика, Естония), Маруша Тереза Шеркези (колоездене, Словения).